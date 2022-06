USA, Sarah Palin torna in corsa per seggio in Alaska

08:25 – Sarah Palin, tornata in corsa dopo oltre 10 anni con l’approvazione di Donald Trump, è arrivata in testa alle primarie in Alaska. L’ex stella della destra americana andrà al voto ad Agosto, dopo la recente scomparsa del Repubblicano Don Young, membro della camera USA scomparso di recente.

Palin ha raggiunto il 30%, mentre il democratico Nick Begich solo il 19,3%. Non è riuscito ad entrare nei primi 4 candidati Santa Claus, un candidato dall’aspetto simile a Babbo Natale, consigliere comunale di North Pole. (Fonte ANSA)