Covid. Bollettino: in Italia 31.885 nuovi casi e 48 decessi

(DIRE) Roma, 15 Giu. – Sono 31.885 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 39.474) e 48 i decessi (ieri 73) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 17.736.696, mentre da Febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.553. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 195.439 (ieri 228.559).

Il tasso di positività, ieri pari al 17,3%, oggi scende al 16,3%. Sul fronte del sistema sanitario i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 189, 6 in più di ieri, mentre sono 33 gli ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.218, ovvero 19 in più rispetto a ieri. Con 4.672 contagi la Lombardia è la regione che oggi fa registrare il maggior numero di casi. Seguono il Lazio (+3.530), il Veneto (+3.286), la Campania (+2.876), la Sicilia (+2.734) e l’Emilia Romagna (+2.674). (Fde/ Dire) 16:33 15-06-22