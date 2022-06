Covid. Sileri: Virus quasi endemico, dal prossimo anno vaccini annuali

(DIRE) Roma, 15 Giu. – “Non siamo ancora in una fase endemica, ma quasi: nel 2023 il virus sarà endemico. Il sistema immunitario della popolazione ha imparato a riconoscere il virus. In futuro avremo dei picchi, come con l’influenza, ma questo rientrerà nella norma”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto in diretta a SkyTg24. Sileri ha poi aggiunto che “non ci saranno dosi aggiuntive di vaccino e non si parlerà di quarte o quinte dosi.

La disponibilità dei vaccini sarà aggiornata ogni anno, così come accade per l’influenza stagionale. Ci saranno vaccinazioni annuali. Verosimilmente non quest’anno- ha aggiunto il sottosegretario- la percentuale di vaccinati, però, dovrà essere più alta rispetto al vaccino per l’influenza: senza vaccino questo virus dà un numero di morti che è 4-5 volte superiore. Da Agosto il nostro compito sarà spingere le persone a vaccinarsi, senza dover ricorrere a una misura amministrativa come il green pass”. (Adi/ Dire) 16:45 15-06-22