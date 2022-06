Droga: teneva in casa 51 kg di marijuana, arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia in quanto gli sono stati trovati in casa 51 chili di marijuana. L’uomo era attenzionato da tempo dagli agenti nella zona di Serra San Bruno dove nell’abitazione fra il sottotetto e gli armadi della camera da letto hanno rinvenuto 70 buste trasparenti contenenti marijuana, per un peso complessivo pari a 51 chili.

Oltre all’erba, sono stati sequestrati bilancini di precisione e bilance. Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia il soggetto è stato posto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di droga come riporta l’ANSA.

FMP