Genova. Si reca in caserma e viene arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Comando Provinciale di Genova – Genova , 15/06/2022 13:14

Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Genova – Marassi, hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 39 enne, gravato da pregiudizi di polizia. Lo straniero, si era recato presso il suddetto Comando, per denunciare lo smarrimento del proprio portafogli.

Durante la compilazione della dichiarazione, il militare percepiva un forte odore di sostanza stupefacente provenire dal soggetto che sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un pezzo di hashish, del peso di oltre 50 grammi.

Poco dopo veniva perquisita anche l’abitazione dove i Carabinieri rinvenivano ulteriori 70 grammi della stessa sostanza, numerosi bilancini di precisione e 280 euro ritenuti il provento dell’illecita attività. L’uomo verrà processato questa mattina con rito direttissimo. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/si-reca-in-caserma-e-viene-arrestato-per-detenzione-ai-fini-di-spaccio