Nigeria: trovata una ragazza rapita otto anni fa

L’esercito Nigeriano, nella giornata di ieri ha trovato una ragazza delle 200 studentesse che erano state rapite otto anni fa, nella città di Chibok dal gruppo jihadista Boko Haram. Un sequestro entrato nella storia, che aveva creato scalpore in tutto il mondo, creando l’hashtag #BringBackOurGirls. Le forze armate hanno dichiarato che hanno rivenuto la giovane donna di nome Mary Ngosche con suo figlio vicino al villaggio di Ngoshe, nello Stato di Borno.

Erano state sequestrate 276 ragazze, tra i 12 e i 17 anni il 14 Aprile del 2014. Cinquantasette ragazze riuscirono a scappare, altre ottanta furono liberate in cambio di alcuni comandanti prigionieri di Boko Haram. Ancora oggi, 100 ragazze non hanno mai fatto ritorno a casa. Dopo il rapimento, 18,5 milioni di Nigeriani hanno abbandonato la scuola, come riferisce l’OMS (fonte: Ansa.it).

AO