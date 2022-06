Scuola. Sileri: Non c’è più motivo di portare mascherina in aula

(DIRE) Roma, 15 Giu. – “Non c’è più motivo di portare la mascherina a scuola. Anche perchè i ragazzi non si contagiano a scuola, ma fuori”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto in diretta questo pomeriggio a SkyNews24.

Sileri ha poi aggiunto che prima la mascherina serviva soprattutto ad evitare che gli studenti portassero il contagio a casa, ma oggi “la mascherina non ha più quella utilità, perchè la stragrande maggioranza di over 80 e over 50 è vaccinato, e anche se il virus dovesse arrivare a casa, determina problemi bassissimi o vicini allo zero, quindi la mascherina non ha più bisogno di esistere, salvo che non arrivi una variante più pericolosa. In tal caso dobbiamo rimettere tutto in discussione. Ma stiamo andando nella giusta direzione. La mascherina a scuola non serve più”. (Adi/ Dire) 17:12 15-06-22