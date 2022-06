Ancona, scontro frontale tra due auto in località Paterno

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 13.45, in località Paterno, nel comune di Fabriano, per un incidente stradale tra due autovetture che per cause da accertare si sono scontrate frontalmente.

I due conducenti delle auto sono stati presi in cura dai Sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Fabriano per le cure del caso.

La Squadra VF di Fabriano ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80318