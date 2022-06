09:40 – Uno dei capi dissidenti delle Farc, in Colombia, è morto in combattimento contro le forze militari a Suàrez, nel Sud-Ovest della Colombia. L’uomo faceva parte di un gruppo di guerriglieri di ispirazione marxista-leninista e per decenni ha insanguinato il Paese.

“Voglio informare il Paese che grazie all’operazione Jaguar del nostro glorioso esercito, nel comune di Suárez, è stato neutralizzato Mayimbú”. Queste sono le parole del Presidente colombiano Ivan Duque. (Fonte Rai News)