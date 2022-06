Malagrotta, Potenti (Lega): Incendio dimostra arretratezza gestione rifiuti a Roma

“Un caso unico in tutta Europa quello di una capitale che viene investita da una nube tossica per un incendio di un Tmb. Lasciando agli inquirenti ogni valutazione sull’accaduto, si possono da subito definire le precise responsabilità politiche che sono alla base della cronica e totale incapacità nella gestione territoriale del ciclo dei rifiuti. Mentre l’Europa e l’Italia si spendono per progettare una epocale transizione ecologica, parti del territorio nazionale – con Roma in testa – necessitano ancora di vedere realizzate impiantistiche di base essendo rimaste ferme al ricovero in discarica o al molto costoso, per i cittadini, “turismo del rifiuto”: un inquinante sistema dei trasporti camionabili verso regioni italiane o paesi esteri ancora in grado di soddisfare esigenze di conferimento.

Per coloro i quali hanno avversato per decenni la realizzazione di un termovalorizzatore od ogni altro rimedio diverso dalle discariche, ecco i risultati: quantità di diossina dispersa nell’ambiente in misura fuori controllo e tale da minacciare la salute delle persone. Come gruppo Lega chiederemo senz’altro, nelle sedi competenti in primis la commissione di inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti di acquisire ogni informazione utile per monitorare gli effetti dell’accaduto, specie per le conseguenze emergenziali che ne deriveranno. Ma chiederemo anche di m incidere sulle carenze con misure eccezionali e non più rinviabili”. Lo dichiara Manfredi Potenti, deputato della Lega e segretario della Commissione parlamentare Ecoreati.