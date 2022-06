Savona. Sequestrati 900 gr di hashish, un arresto del Commissariato di Alassio

Operazione antidroga

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti in particolare nella zona di Albenga, a seguito di specifica attività investigativa, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alassio hanno arrestato ad Albenga, un cinquantaduenne, con precedenti per reati contro il patrimonio, con l’accusa di cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già oggetto di servizi di osservazione, è stato fermato per un controllo mentre era in auto, nel corso della successiva perquisizione estesa anche alla sua abitazione è stato trovato in possesso di 9 panetti di hashish per un peso complessivo di 885 gr, oltre a un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 1820€ di contanti, tutto il materiale è stato sequestrato.

L’arrestato, dopo gli atti di rito è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.