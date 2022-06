Scholz, Macron e Draghi in treno verso Kiev

I premier dei tre paesi più importanti dell’Unione Europea, Scholz, Macron e Draghi sono diretti a Kiev, Capitale dell’Ucraina, in treno. Il convoglio partito da Medyka, cittadina polacca al confine effettuerà un percorso super “blindato”.

I tre avranno un incontro col Presidente Zelensky sula quale hanno avuto modo di chiacchierare durante la notte. La missione è quella di tentate di far riaprire il dialogo tra Kiev e Mosca in modo che si arrivi al più presto ad un cessate il fuoco. L’Europa, in questo viaggio della “speranza” vuole contribuire fattivamente all’incremento delle trattative con Putin.

FMP