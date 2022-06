Siracusa sventato furto di gasolio

Alle 4.00 di questa mattina, agenti delle Volanti, coadiuvati da personale di una ditta di vigilanza, sono riusciti a sventare il furto di circa 200 litri di carburante di proprietà di una nota ditta di autotrasporti di linea.

La Questura di Siracusa ha intensificato ulteriormente, da qualche settimana, il servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti ai danni delle aziende e dei rifornimenti di benzina siti nel territorio di Siracusa.

Questa azione di vigilanza ha consentito, in questo caso, di prevenire il furto di ben sette taniche di gasolio che si trovavano nel piazzale di un distributore di carburanti a disposizione della ditta di trasporti. Il tempestivo arrivo della Polizia ha messo in fuga i ladri che non sono riusciti ad impossessarsi del carburante. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Siracusa/articolo/97662aaf5f73d80a208567503