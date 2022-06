Sorical. Pubblica, la soddisfazione di Domenico Furgiuele

Sorical pubblica al 100% è un grande traguardo,una liberazione di un asset strategico dal giogo dei giochini societari i cui effetti positivi non mancheranno di essere compresi a fondo dai calabresi a partire dall’immediato.

Ma la pagina scritta oggi dal Presidente Roberto Occhiuto è soprattutto un enorme saggio di pragmatismo sulla strada della risoluzione di tutti quei problemi che il comparto idrico da anni si trascina.

Un grande plauso, in questo senso, va anche al Commissario di Sorical Cataldo Calabretta che, nel volgere di un lasso temporale abbastanza contenuto, ha saputo gettare le basi per il riordino di una società strategica per lo sviluppo della Calabria.

Con la Sorical sotto il controllo regionale si apre adesso una fase nuova, quella del rilancio di una politica idrica razionale e innovativa, anche attraverso la partecipazione ai bandi previsti dal Pnrr, una scadenza cui si arriverà pronti e forti delle tante professionalità che lavorano in questa realtà strategica.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.