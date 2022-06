In questo week end tante attività per tutti al Parco Ecolandia!

Numerose attività per questo fine settimana per tutti!

Sabato 18 giugno

‘It’s Storytime’ al Parco Ecolandia! Letture, giochi e animazione in lingua inglese!

Organizzato da Spazio teatro e condotto da Serena Modafferi.

Il laboratorio è rivolto a bambini e bambine e vedrà due turni:

TURNO A: 3-4 anni – ore 17.30

TURNO B: 5-7 anni – ore 19.00

È necessario prenotare per partecipare, rivolgetevi al num. 3393223262

L’evento vedrà un altro appuntamento il 25 giugno.

Ore 18:30 Corso di yoga per adulti organizzato dal centro Yoshia

Per info: n.tel 3206865531

Domenica 19 giugno

Ore 18:00 un momento unico e originale per bambini dagli 8 anni in su. Narrazione in Kamishibai n.5 o “della leggerezza” e laboratorio creativo con Anna Calarco e Gaetano Tramontana a cura di Spazio Teatro!! Il Kamishibai è uno strumento per l’animazione alla lettura nato in Giappone nel XII secolo. Il cantastorie fa scorrere le immagini all’interno del suo teatro in legno e unisce la sua voce narrante creando così un bel momento coinvolgente per gli spettatori. Venite ad ammirare l’arte della narrazione!!

Posti limitati – prenotazioni al num.339 3223262

Ore 18:30 Il Centro yoga “Yoshia” dedicherà una sessione yoga ai bambini. La tecnica educativa utilizzata sarà l’animazione alla lettura. I bambini apprenderanno le tecniche delle asana e della respirazione divertendosi e giocando tra loro. Ogni incontro, vedrà il racconto di una storia diversa, il cui scopo sarà quello di lasciare una riflessione al bambino. Il tema trattato sarà conforme alla filosofia del Parco. Si parlerà di come modificare i nostri comportamenti per salvaguardare il pianeta Terra, perciò gli argomenti si baseranno sui 4 elementi: Fuoco, Acqua, Aria, Terra.” Per info: n.tel 3206865531

Ore 19:30 di fronte all’affascinante panorama che incanta il nostro sguardo si terrà il concerto ‘Misteri dello Stretto’ di Fulvio Cama (chitarra e voce) e la sua straordinaria passione per la musica e la tradizione, con Dario Zema (Percussioni) e la partecipazione di Daniele Castrizio. Un viaggio emozionante tra i miti e le leggende che, veicolato dall’arte della musica, racconterà le terre ed il mare dell’area ricca e suggestiva che si identifica nello Stretto.

Ingresso al Parco 3 €

I bambini fino a 5 anni non pagano

Servizio parcheggio 1€

