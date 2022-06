Libano: condannati all’ergastolo due membri del movimento armato libanese filo-iraniano

Il Tribunale speciale per il Libano, con sede in Olanda, ha condannato all’ergastolo due membri del movimento armato libanese filo-iraniano Hezbollah. Nel 2005 erano già stati condannati per l’assassinio dell’ex Premier Libanese Rafiq Hariri, ucciso durante un attentato, in cui sono morte altre 21 persone il 14 Febbraio del 2005.

Il giudice su Twitter ha scritto che hanno agito con un piano ben strutturato. Crimini di guerra, che hanno “fatto precipitare i libanesi in uno stato di terrore”.(Fonte: Ansa.it).

AO