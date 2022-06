Mondiali 2026, 16 città fra USA, Messico e Canada

09:30 – La FIFA annuncia le 16 città che ospiteranno la Coppa del Mondo del 2026, che come già sappiamo saranno in USA, Messico e Canada. Le 16 località saranno: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami e New York, per quanto riguarda gli Stati Uniti. Per il Messico invece, Guadalajara, Città del Messico, Monterrey. Chiude la lista il Canada, che ospiterà le partite della FIFA World Cup nelle città di Toronto e Vancouver. Lo Stadio Azteca di Città del Messico diventerà il primo stadio al Mondo dove per tre volte si sono disputate partite dei Mondiali. Al momento non è ancora stata decisa la località e lo stadio della finale. (Fonte ANSA)