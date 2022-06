Prato. Arresto per spaccio

Comando Provinciale di Prato – Prato , 17/06/2022 09:31

Nella tarda serata di martedì scorso, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Prato, nell’ambito di uno dei tanti servizi attuati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Prato, hanno arrestato un 42enne, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un 40enne nella località Chiesanuova.

Da alcuni giorni i Carabinieri lo tenevano sotto osservazione, dopo averlo notato in atteggiamento inequivocabile nel centro storico, dove ultimamente sono stati intensificati i servizi per il contrasto allo spaccio di piazza, anche con personale in borghese.

Nel corso della successiva perquisizione eseguita presso la sua abitazione sono stati sequestrati ulteriori 40 grammi di cocaina e circa 12 grammi di hashish, oltre all’occorrente e per il confezionamento delle dosi. Allo stesso è stata sequestra anche la somma contante di 550 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nella mattinata di ieri il Tribunale di Prato ha convalidato l’arresto applicando a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso i Carabinieri di Mezzana. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Prato quale assuntore.