Reggio Calabria. Procedono i lavori di potatura in Corso Vittorio Emanuele. Intervento urgente e necessario alla conservazione del patrimonio arboreo

Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità la Castore comunica che, come da ordinanza comunale n. 323 del 16/06/2022 le misure necessarie per delimitare l’area di cantiere prevedono, nel periodo compreso tra il 20 al 23 2022 dalle ore 5,00 alle ore 14,00, il divieto di transito veicolare nel tratto tra le intersezioni con via Biagio Camagna e Via Palamolla e il divieto di sosta ambo i lati con doppio senso di circolazione nel tratto del lungomare Italo Falcomatà tra la rampa di via Francesco Jerace e quella di via A. Monteleone, doppio senso di circolazione con divieto di sosta e rimozione ambo i lati lungo la rampa via Palamolla e per le vetture provenienti da detta via obbligo di svolta a destra.

I veicoli provenienti da sud in transito verso nord seguiranno perciò il percorso alternativo raggiungendo attraverso la rampa di via Palamolla il sottostante lungomare per proseguire nel tratto di senso alternato fino alla rampa successiva di via Francesco Jerace e riprendere il corso Vittorio Emanuele superando in sicurezza l’area interessata dalle lavorazioni.

I mezzi ATAM, essendo interrotta la corsia preferenziale di via Vittorio Emanuele, transiteranno in direzione Sud percorrendo il Lungomare “I. Falcomatà”.