Spagna: 3.000 evacuati da un parco tematico

Sono state fatte evacuare 3.000 persone, tra personale e visitatori presso il Parco tematico Pui du Fou in Spagna, per via di un incendio boschivo vicino al parco. Attualmente sono impegnati 12 mezzi aerei, 14 terrestri e 86 effettivi, come comunicano le autorità locali.

Manca ancora qualche giorno all’inizio della bella stagione, ed in Spagna ci sono già temperature estive da record, fino a 40°. Tanti, troppi, sono gli incendi che il paese sta subendo, specialmente nel territorio della Catalogna (Fonte: Ansa.it).

AO