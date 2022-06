Tigre in cattività attacca e uccide custode mentre gli dava da mangiare

Un guardiano di uno zoo privato è morto Domenica in un incidente mentre dava da mangiare ad una tigre tenuta in cattività in un recinto. Gli eventi sono accaduti vicino al tratto stradale Uruapan nel comune di Periban, nel Michoacán, in Messico, quando inaspettatamente la tigre ha attaccato ferocemente il suo custode che con difficoltà ha lasciato la gabbia dove si trovava il felino, secondo quanto riferito dai testimoni.

I soccorsi si sono recati sul posto pochi minuti dopo l’incidente, dove il custode, che sanguinava copiosamente dalla milza, ha dovuto essere trasferito in un ospedale della regione per ricevere cure mediche e poi dove è deceduto. È intervenuta la polizia locale che si è limitata a dire che non sono stati coinvolti visitatori e che non sono fuggiti animali. Nel frattempo, le autorità federali stanno indagando se la tigre sia stata introdotta legalmente nel paese ed è stato anche riferito che nello stesso sito è stato trovato un leone africano. Vale la pena ricordare evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, che in altri comuni dello stato sono stati individuati anche grandi felini in cattività.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti