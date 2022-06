Covid, Lega: eliminare gabella a over 50 vaccinati in ritardo

Roma, 18 giu. (askanews) – “Gli over 50 obbligati alla vaccinazione Covid e in ritardo di qualche giorno non devono subire ulteriori ingiustizie. E’ assurdo che gli venga recapitata la sanzione da 100 euro ben sapendo che sono stati vaccinati in ritardo spesso a causa della lontananza per lavoro, ma ancor più spesso per ritardi dell’ente sanitario. Bisogna porre subito rimedio con un intervento legislativo. La Lega ha preparato alcuni emendamenti da inserire nel primo decreto utile. La burocrazia senza senso deve lasciare il passo alla ragione. In questo momento gli italiani devono essere aiutati sul piano economico e non tartassati con gabelle inutili e senza fondamento”. Lo affermano in una nota i deputati della Lega Domenico Furgiuele e Luca Coletto, responsabile dipartimento Sanità del partito.

Comunicato Stampa