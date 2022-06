In Nigeria, nello stato di Ekiti, nella giornata di oggi si è votato per eleggere il nuovo Governatore. Gli elettori registrati, sono quasi 990 mila, ma il paese conta 200 milioni di persone. I Seggi si sono chiusi alle ore 14:30, ore 15:30 in Italia. Il prossimo anno si terranno le elezioni presidenziali, in “gara” ci sono ben 16 partiti (Fonte: Ansa.it).

AO