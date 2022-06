Olympia Milano Campione d’Italia. Battuta la Virtus Bologna 81 a 64

Lo Scudetto del basket torna a Milano che ha la meglio in gare 6 contro Bologna.

La squadra di Ettore Messina vendica il 4 a zero dell’anno precedente con il quale aveva perso le finali sempre contro la Virtus. Olympia Milano quindi meritatamente Campione d’Italia con una match eccezionale e sospinta da un numerosissimo pubblico e caldissimo.

La difesa e le percentuali in attacco del primo e del terzo quarto messe in campo dall’Olympia Milano hanno fatto la differenza contro la squadra di Sergio Scariolo che nell’ultimo quarto ha imbarcato anche più di 20 punti per poi chiudere a meno 17. Grande festa al Forum d’Assago alla presenza del patron Giorgio Armani che ha visto la sua squadra vince la Coppa Italia arrivare nelle Final Four di Champions e oggi lo Scudetto.. MvP per Milano Gigi Datome.

A|X Armani Exchange Milano – Virtus Segafredo Bologna 81-64

(29-16, 14-20, 18-10, 20-18) (29-16, 43-36, 61-46, 81-64)

Olimpia Milano: Melli 8, Grant 7, Rodriguez 12 (8 ast), Ricci, Biligha, Hall 2, Baldasso, Shields 15, Alviti, Hines 8 (6 reb), Bentil 6, Datome 23. Coach Ettore Messina.

Virtus Bologna: Tessitori, Cordinier 2, Mannion 10, Belinelli 3, Pajola 2, Alibegovic 11, Jaiteh 9 (7 reb), Shengelia 8, Hackett 6, Sampson 6, Weems 2, Teodosic 5. Coach Sergio Scariolo.

Note: 56.1-41.7% tiri da due punti, 34.6-36% tiri da tre punti, 100-85% tiri liberi, 33-32 rimbalzi, 22-14 assist, 8-18 palle perse.

