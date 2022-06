Reggio Calabria. Incidente sulla SS106 poco prima dello svincolo per Arangea

14.40 – Ancora un incidente stradale sulla SS 106, questa volta tra lo svincolo di Reggio Calabria Ravagnese e quello Reggio Calabria Arangea. Traffico veicolare in zona ovviamente rallentato in tutte e due le direzioni di marcia per favorire i soccorsi e la rimozione dei detriti sull’asfalto come si può ben vedere dalla foto. La vettura coinvolta è SUV Audi ferma accanto al guard rail nella corsia direzione Nord. Le cause dell’incidente sulla Strada Statale Jonica 106 dovranno essere accertate.

