Sabato mattina differente per i reggini che si trovavano in giro per le vie del centro città o che vi risiedono. Un uomo, intorno alle 09.30, passeggiava tranquillamente nudo sul centralissimo Corso di Reggio Calabria. La stessa persona è stata “avvistata” anche in via Marina. Una situazione curiosa che ha ovviamente attirato l’attenzione della gente, che ce lo ha segnalato e poi anche delle Forze dell’Ordine che sono intervenute.

FR