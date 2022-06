Tunisia: manifestazione davanti al palazzo del Governo

Nella giornata di oggi, migliaia di sostenitori del Partito Partito Destouriano Libero, guidato dalla rivoluzionaria Abir Moussi, hanno manifestato a Tunisi, capitale della Tunisia. La rivolta ha vuoto luogo davanti al palazzo del Governo, per manifestare il loro disappunto verso il Referendum del 25 Luglio di quest’anno. Il referendum consisterà per la riforma della Costituzione. Molti sono stati gli attacchi rivolti al Presidente Kais Saied.

La Tunisia sta attraversando un momento di stallo, in seguito al colpo di Stato avvenuto il 25 Luglio del 2021, dopo forti proteste il Primo Ministro Hichem Mechichi è stato privato dai suoi poteri, in seguito sono stati licenziati i Ministri della Difesa e della Giustizia, il Parlamento da quel momento in poi si è fermato. Il tutto è stato voluto dal Presidente attuale ( Fonte: Ansa.it).

AO