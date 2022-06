10.00 – Una “scorta” speciale per la nascita di Anita. Sull’Autostrada A10, Genova-Pegli questo neo papà ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia Stradale perché la moglie era in pieno travaglio e la strada per il Gaslini era congestionata dal traffico. L’intervento risolutivo degli agenti intervenuti ha consentito alla famiglia di arrivare a destinazione per tempo ed adesso come annuncia la Polizia di Stato sulla sua pagina ufficiale Twitter: “La piccola Anita ha ora due nuovi ziì”.

