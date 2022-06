Reggio Calabria: tornano col botto i saggi della Società Ginnastica Virtus Reggio

Dopo una lunga pausa dovuta al Coronavirus, tornano i magnifici saggi di fine anno della Società Ginnastica Virtus Reggio. Giovedì 16 Giugno, infatti, le giovani ginnaste della Virtus Reggio si sono esibite presso la Palestra Boccioni davanti a un folto pubblico, che ha finalmente potuto essere presente. In questi anni di pandemia, la Società Ginnastica Virtus Reggio non è rimasta ferma, infatti ha vinto e ricevuto titoli e riconoscimenti locali e nazionali di enorme pregio.

Quest’anno, la Virtus Reggio è stata insignita del San Giorgio d’Oro, la più importante onorificenza della Città di Reggio Calabria, che recita: “Storica Associazione sportiva di Ginnastica Ritmica, presente sul territorio calabrese dal 1979. Già insignita della Stella al Merito Sportivo del CONI Nazionale. Con 38 Titoli Italiani, una Finale Nazionale per la Serie “A”, la partecipazione all’evento Europeo “Eurogym” e alla “Gymnaestrada Mondiale” in rappresentanza dell’Italia, si è guadagnata un posto di tutto rispetto nel Mondo Sportivo. Ha organizzato a Reggio Calabria diversi campionati regionali e 2 campionati interregionali di Ginnastica Ritmica. Ha inoltre partecipato a numerosi eventi e spettacoli a carattere benefico ed è stata protagonista, con le proprie coreografie, dell’apertura del Gran Galà dello Sport 2017 e 2018 e del Gran Galà per i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia. Punto di riferimento da oltre 40 di intere generazioni di sportivi ed appassionati di ginnastica.”

Il saggio di fine anno ha quindi premiato le ginnaste di tutte le età per il loro impegno e la loro passione nello sport della Ginnastica Ritmica. Tanti gli esercizi eseguiti dal corpo libero dai piccoli attrezzi della Ginnastica Ritmica ad attrezzi ideati dalla Direttrice Artistica e della Coreografia prof.ssa Carmen Loprevite.

Emozioni, passione e amore evidenziate nelle parole del Presidente prof. Rocco Loprevite, che ha ringraziato vivamente il Vicepresidente Vincenzo Costantino, le Direttrici Artistiche prof.ssa Caterina Albense e prof.ssa Carmen Loprevite e tutto lo staff che quotidianamente lavora affinché le ginnaste migliorino la propria preparazione atletica e psicologica in un clima di affetto e armonia.

Le numerose atlete della Virtus Reggio hanno eseguito esercizi di Ginnastica Ritmica e Pre-Acrobatica, inoltre sono state messe alla prova su percorsi motori completi che ne hanno evidenziato le qualità atletiche apprese durante l’anno.

SM