Le rivolte sembrano non placarsi a Tunisi, in Tunisia. Sono migliaia i sostenitori del “Fronte di salvezza nazionale”, 5 partiti politici e 5 associazioni della società civile, che nella giornata di oggi hanno manifestato davanti al Teatro Municipale di Tunisi. Una protesta nata per le misure del Presidente Kais Saied, gli oppositori sono indignati (Fonte: Ansa.it).

