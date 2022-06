Colombia, eletto il nuovo Presidente

09:00 – In Colombia si sono concluse le elezioni presidenziali. Gustavo Petro Candidato di sinistra la spunta con il 50,47% su Rodolfo Hernandez del Partido Liberal (47,27%).

Gustavo Petro pare sia ex combattente della milizia M-19 colombiana di 62 anni, che durante il ballottaggio ha fatto tremare i suoi elettori a causa delle percentuali tentennanti.

Per festeggiare la vittoria, il nuovo presidente ha scritto su Twitter:”Possano tante sofferenze essere attutite dalla gioia che oggi inonda il cuore della patria“. Petro entrerà in carica a Luglio, nel suo discorso post vittoria ha detto:”Da questo governo che sta nascendo non ci sarà mai persecuzione politica o legale, ci sarà solo rispetto e dialogo“. (Fonte ADNKronos)