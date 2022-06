Israele: giorni decisivi per il Governo

Questa settimana potrebbe essere decisiva per il governo di Naftali Bennett e Yair Lapid. L’opposizione guidata da Benyamin Netanyahu, è decisa a presentare una legge per lo scioglimento della Knesset per Mercoledì prossimo, se il governo, oltre alla già svanita maggioranza, perdesse anche l’attuale parità di seggi.

Il tutto dipende dal deputato Nir Orbach, che potrebbe lasciare la maggioranza. Bisogna vedere se Orbach confermerà le intenzioni. I media locali, hanno affermato che già il tuto è deciso, dal momento che l’opposizione ha altre strade tra cui una mozione di sfiducia o la bocciatura del bilancio statale (fonte: Ansa.it).

AO