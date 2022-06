Macron: perde la maggioranza alla Camera

09.30 – Situazione politica davvero complicata in Francia, dove l’alleanza politica del Presidente Emmanuel Macron perde la maggioranza in Parlamento. Avrebbe bisogno di un minimo di 289 seggi ed invece si ferma a soli 245 dei 577 disponibili alla Camera francese. A soffiagli i parlamentari sicuramente la sinistra di Mélenchon, che conquista ben135 seggi.

Affermazioni importante pure per Marie Le Pen che avrà 89 seggi, non era mai successo che la destra più radicale ricevesse questa affermazione dalle urne. “La situazione inedita creata dal voto è un rischio per il Paese” questo il commento di Elisabeth Borne eletta Primo Ministro del Governo Macron il 16 Maggio 2022. La stabilità politica del Paese è appesa realmente ad un filo che vede stranamente vicine estrema sinistra ed estrema destra.

FMP