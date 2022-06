Nigeria. Assaltate due chiese nel Kaduna, ci sono vittime

(DIRE) Roma, 20 Giu. – A pochi giorni da un attacco a una chiesa in cui sono morte decine di persone, altri due luoghi di culto cristiani sono stati assaltati nel nord-ovest della Nigeria ancora da un commando di uomini armati che hanno ucciso tre fedeli e sequestrato un numero imprecisato di persone. L’incidente è avvenuto ieri nella regione di Kajuru, nello Stato nord-occidentale di Kaduna, già più volte preda delle violenze di bande armate. Ad essere attaccate sono state la chiesa battista di Maranatha e la chiesa cattolica di Saint Moses.

La stampa locale cita i testimoni sul posto, secondo i cui resoconti i miliziani potrebbero aver portato via quasi una quarantina di persone, mentre alcune abitazioni circostanti sono state distrutte e i negozi saccheggiati. Una versione poi confermata dalle autorità dello Stato di Kaduna, che hanno confermato anche il ferimento di due donne. E’ stata infine annunciata un’indagine per scoprire gli autori di questi assalti nonché l’attivazione di un’unità delle forze di sicurezza per pattugliare la zona. Il 5 giugno scorso anche la chiesa di Saint Francis nella città di Owo era stata attaccata, causando la morte di oltre 20 persone e sdegno a livello internazionale. (Alf/Dire) 19:04 20-06-22