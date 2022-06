Algeria: nuovo accordo per il mega-gasdotto

Per il mega-gasdotto transahariano, c’è un nuovo accordo tra Nigeria, Algeria e Niger. Una convenzione per realizzare il progetto il prima possibile. La conferma arriva da Mohamed Arkab Ministro Algerino dell’Energia e delle Miniere.

Il Ministro ha definito questo gasdotto come: “una nuova fonte di approvvigionamento per i mercati Europei la cui domanda è in costante aumento”. I costi del gas e dell’energia sono saliti dopo il conflitto in Ucraina. Da allora molti paesi Europei stanno cercando soluzioni alternative, per via dei prezzi esorbitanti (Fonte: Ansa.it).

AO