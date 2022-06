Cambogia: catturato il più grande pesce d’acqua dolce del mondo nel fiume Mekong

Scienziati cambogiani e americani hanno confermato che i pescatori cambogiani hanno catturato il pesce d’acqua dolce più grande del mondo nel fiume Mekong. Il pescatore Moul Thun, 42 anni, ha catturato una razza gigante lunga quasi 4 metri e del peso di circa 300 chilogrammi la sera del 13 giugno vicino alla remota isola dell’isola. Il team ha affermato che il record precedente per il pesce d’acqua dolce più grande del mondo era un pesce gatto gigante del Mekong del peso di 293 kg, scoperto in Thailandia nel 2005. Dopo aver catturato la più grande manta mai vista, il signor Moul Thun ha informato il team di scienziati di Wonders of the Mekong, che hanno ampiamente pubblicizzato il loro lavoro di conservazione della natura nelle comunità lungo la costa del fiume. Gli scienziati sono arrivati ​​rapidamente dopo la chiamata di mezzanotte e non hanno potuto fare a meno di essere sorpresi e deliziati. Zeb Hogan, capo di Wonders of the Mekong, ha dichiarato all’Associated Press in un’intervista online dall’Università del Nevada (USA): “Quando vedi un pesce di quelle dimensioni, specialmente in acqua dolce, è difficile da credere. Tutto il nostro team è rimasto scioccato”. Le autorità locali e gli esperti hanno collaborato con i pescatori locali per misurare, etichettare e rilasciare questa razza gigante nel fiume Mekong. La pastinaca è stata identificata come femmina, del peso di 300 kg. La lunghezza dalla punta del muso alla punta della coda è di 3,98 m. La lunghezza da un lato all’altro della pinna è di 2,2 m. La gente del posto ha soprannominato la razza “Boramy” o “luna piena” per la sua forma e perché quando l’animale è stato rilasciato il 14 giugno, la Luna era sopra l’orizzonte. Secondo Hogan, catturare una pastinaca gigante non solo stabilisce un nuovo record. “Il fatto che i pesci possano ancora raggiungere questi grandi volumi è un segnale di speranza per il Mekong”, ha affermato Hogan. Ha anche notato che il corso d’acqua deve affrontare molte sfide ambientali. Il fiume Mekong scorre attraverso paesi tra cui Cina, Myanmar, Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam. Il fiume ospita diverse specie di pesci d’acqua dolce giganti, ma le pressioni ambientali sono in aumento. Molti scienziati temono che i piani per costruire grandi dighe idroelettriche negli ultimi anni possano seriamente interrompere i luoghi di riproduzione delle creature. Il signor Hogan ha dichiarato: “I pesci grossi a livello globale stanno rischiando l’estinzione. Sono specie di alto valore e impiegano molto tempo per crescere. Quindi, se catturati prima che raggiungano l’età adulta, non avranno alcuna possibilità di riprodursi”.Secondo i ricercatori, questa è la quarta manta gigante registrata nella stessa area negli ultimi due mesi, tutte femmine. Suggeriscono che questo potrebbe essere un punto focale di riproduzione per la specie. Il quotidiano Khmer Times ha riferito che all’inizio di maggio, i pescatori della provincia di Stung Treng hanno catturato anche una gigantesca pastinaca d’acqua dolce del peso di 180 kg. La pastinaca d’acqua dolce gigante, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è uno dei pesci più rari e più grandi del sud-est asiatico.

