Canada, stop alle plastiche monouso

09:20 – Il Canada dice stop alla produzione e importazione delle plastiche monouso entro la fine dell’anno. Secondo Reuters, il Paese vieterà anche la produzione di buste, contenitori e scatole per bottiglie di plastica.

Il Governo federale proibirà la vendita interna delle plastiche entro il 2023, mentre per l’esportazione si attenderà il 2025. Il tempo di differenza fra le due imposizioni servirà alle imprese canadesi per adattarsi alla transizione ecologica.

Questa operazione consentirà al Canada di eliminare circa 1.3 milioni di tonnellate di plastica, come detto dal Primo Ministro Justin Trudeau, su twitter.

Paradossalmente saranno escluse dal nuovo decreto canadese tutte le plastiche utilizzate nella pesca. Queste ultime sono considerate più pericolose, poiché la pesca genera ogni anno circa 640.000 tonnellate di plastiche, molto pericolose per la fauna marina.

Con questa manovra il Canada elimina circa il doppio dello spreco di plastiche che si genera in Europa ogni anno, dimostrandosi come sempre, uno dei paesi in prima linea contro l’inquinamento e contro lo spreco dei materiali industriali. (Fonte Yahoo!)