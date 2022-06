Covid. Bollettino: in Italia 62.704 nuovi casi e 62 decessi

(DIRE) Roma, 21 Giu. – Impennata di contagi da Covid-19 in Italia: sono 62.704 i nuovi casi di positività (ieri 16.571) e 62 i decessi (ieri 59) registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 17.959.329, mentre da Febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.842.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 292.345 e il tasso di positività, ieri pari al 20,9%, oggi sale al 21,4%. Sul fronte del sistema sanitario aumentano i ricoveri ordinari (+218) rispetto a ieri, per un totale di 4.803 pazienti. Si registra, invece, un lieve calo dei ricoveri in terapia intensiva ((-3), per un totale di 206 pazienti e 25 ingressi odierni. (Fde/ Dire) 16:41 21-06-22