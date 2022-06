Messico, stop alle corride

09:50 – Decisione storica in Messico, dove lo stop alle corride, prima temporaneo, diventerà a tempo indeterminato.

La tradizione della corrida in Messico e Spagna è da sempre molto sentita ma sta diventando meno popolare grazie alle pressioni dei gruppi animalisti. Divieti simili a questo del Messico sono già in vigore in Catalogna e nelle isole Baleari

I sostenitori della corrida non hanno preso bene la notizia del divieto, sostenendo costumi e tradizioni del Paese anche mediante la corrida. “La Plaza México, orgogliosamente l’arena più grande del mondo, confida che la corrida continuerà a fornire lavoro e forgiare la nostra città, rispettando i diritti e le preferenze di ogni persona, al riparo dalle visioni individualistiche che influenzano le nostre tradizioni e valori culturali”. Questo è il comunicato diffuso dai sostenitori della corrida sui Social Network. (Fonte ADNkronos)