Royal Dance Calabria ancora una volta campione d’Italia

L’a.s.d. Royal Dance Calabria, ormai realtà consolidata nel tempo, anche quest’anno si conferma Campione D’Italia in diverse discipline di danza sportiva. Dal mese di Maggio sono ritornati i Campionati organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, nei quali gli atleti della scuola reggina, hanno dato il meglio conquistando ottimi risultati per tutta la Calabria. Per le danze latino americane e danze standard, si sono contraddistinti gli atleti Matteo Amodeo e Chiara Scopelliti disputando una finale al 4° posto e una semifinale per gli atleti Giorgia Repaci e Antonio Sofi. Per il mondo del breaking, nuova disciplina Olimpica, tre sono stati gli atleti che si sono sfidati a colpi di power move alla fiera di Massa Carrara: il campione italiano assoluto Cristian Bilardi (Mowgly), Miriam ROMANO (Mimì) con un meraviglioso terzo posto e la lametina Giovanna Fontana (Solid) chiude con un quarta posizione. Per le discipline aeree, invece si sono svolti i campionati organizzati da CSEN all’Aquila, dove anche in questo contesto la Royal Dance ha saputo conquistare l’approvazione della giuria. Campioni Italiani di acrobatica aerea sono le atlete: Chiara Raffa e Antonella Morgante, nella specialità duo, e Marinella Borgese per il solo. Per il solo tecnico latino, disputato al Palaghiaccio di Catania, conquista il titolo di campione italiano l’atleta Matteo Amodeo per il samba, vice campione italiano per il cha cha cha e la rumba e terzo posto per il paso doble. “Questi sono risultati che riempiono di gioia tutta la Calabria, una terra di talenti che ha tutte le carte in regola per poter farli emergere. Noi nel frattempo ci concentriamo sui prossimi campionati del mondo per le danze aeree e sulle olimpiadi 2024 di breaking.”