Trofeo delle Province: Domenica al PalaCalafiore nel ricordo dell’Imperatore

Grande appuntamento di basket giovanile a Reggio Calabria.

Domenica 26 giugno 2022 al PalaCalafiore, a partire dalle ore 9 fino a sera i giovani cestisti in arrivo da tutta la regione scenderanno in campo sullo storico parquet reggino per dar vita ad una sequenza interessante di gare.

Si gioca la tappa finale del “Trofeo delle Province”, lieto ritorno nel carnet organizzativo del Comitato Regionale Fip Calabria.

Dopo aver giocato in giro per tutta la regione, da Bovalino a Catanzaro, da Cosenza a Gioia Tauro, la tappa finale sarà tutta per Reggio Calabria.

Scenderanno in campo i talenti classe 2007 e 2008 in arrivo da tutta la regione nel ricordo di Pasquale Vazzana, pedina fondamentale per il basket calabrese, collaboratore della Fip da tanti anni, prematuramente scomparso nei mesi scorsi.

“E’ un appuntamento importante, al quale teniamo tanto – ha affermato il Presidente Paolo Surace.

Vogliamo fortemente ripartire ed i raduni frequenti coordinati dal nostro Referente Tecnico Territoriale Giovanni Tripodi sono stati un segnale forte per tutto il movimento regionale.

L’appuntamento di domenica è stato voluto nell’ottica della condivisione, del lavoro comune che deve essere sviluppato per la crescita del settore.

Non si è voluto scegliere, non si è fatta selezione tra i ragazzi ma, l’obiettivo è includere, partecipare e stare insieme, considerando che, il nostro movimento si deve ritrovare con la forza dei numeri, facendo gruppo.

Vogliamo percorrere un percorso virtuoso che potrà essere percorso solo insieme, grazie al lavoro di squadra.

Insieme è la parola chiave.

Procediamo Insieme,appunto,con questo nuovo percorso, con la speraranza che la pandemia e la conseguente crisi economica ci dia tregua.

All’interno della manifestazione – continua Surace- andremo a premiare tutte le formazioni vincitrici dei campionati senior e dei campionati giovanili, con un occhio di riguardo per l’interessante e significativa ripartenza in rosa con le sette sorelle dell’under 15 femminile.

Accanto a loro, verranno premiate le realtà di Calabria che hanno partecipato con merito ai campionati nazionali ed interregionali. Avremo anche il piacere e l’onore di premiare con la Targa d’onore Fip nazionale Rocco Falcomata’, storica figura del nostro basket e soprattutto straordinario uomo di sport che ha accompagnato e formato per anni atleti e dirigenti con competenza e passione”.

