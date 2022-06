Ucraina. Gelmini: Governo ha ampio sostegno Parlamento

(DIRE) Roma, 21 Giu. – “Italia continuerà a impegnarsi per sostenere l’Ucraina, per raggiungere una pace che rispetti il diritto di autodeterminazione e la volontà di quel popolo. Perché non può esserci pace e giustizia calpestando la libertà di un Paese sovrano. Saremo ancora al fianco delle più grandi democrazie del mondo, dell’Unione europea e dei nostri alleati della Nato, dalla parte giusta della storia. E questo nonostante le fibrillazioni politiche in qualche partito e un dibattito non sempre all’altezza di un momento così drammatico.

Quello che conta, al termine di una giornata importante per la riaffermazione del nostro ruolo e della nostra affidabilità internazionale, è che il governo Draghi ha un ampio sostegno del Parlamento per continuare a ricercare una pace giusta, scongiurare una crisi alimentare e umanitaria mondiale, allargare i confini dell’Ue e ripensarne le regole in materia di sicurezza, politica estera e politica economica”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Vid/ Dire) 19:03 21-06-22