10:00 – Durante una sparatoria avvenuta nel quartiere di Harlem, un ragazzo di 21 anni, stella del basket universitario, ha perso la vita. Oltre al ragazzo sono state colpite altre 7 persone, 6 uomini ed una donna.

Al momento non si conoscono le cause della sparatoria, ma le ricerche sono ancora in corso. La polizia afferma che è alla ricerca dell’autore della sparatoria, e che la pistola è stata ritrovata. (Fonte TGCom24)