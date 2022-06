Vaiolo scimmie. ASL: secondo caso in provincia di Taranto

(DIRE) Bari, 21 Giu. – È stato accertato un secondo caso di vaiolo delle scimmie in provincia di Taranto, non collegato a quello segnalato in precedenza. Lo rende noto la Asl ionica che in una nota precisa di essere “in attesa del risultato su un contatto del secondo caso, che potrebbe essere positivo”.

I casi così, salirebbero a tre. La persona risultata positiva allo screening è stata presa in carico dalla Asl e ha collaborato con il dipartimento di Prevenzione per l’esecuzione di tutti i riscontri necessari “ai fini dell’individuazione dei contatti a rischio di esposizione”. “Si attende – puntualizza la Asl – la conferma di laboratorio per un terzo caso rintracciato mediante tale attività di indagine”. (Com/Adp/Dire) 18:44 21-06-22