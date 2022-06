Canada, approvata legge per contenuti locali nelle piattaforme di streaming

09:40 – In Canada è stata approvata una legge che obbliga le piattaforme di streaming a trasmettere più contenuti di origine locale. Piattaforme come Netflix, Youtube e Spotify dovranno dunque, mettere più in risalto i contenuti canadesi.

La legge, proposta dal Primo Ministro Justin Trudeau, è stata approvata con 208 voti dalla Camera. Pure i partiti di opposizione dei New Democrats e del Bloc Quebecois ha votato a favore della legge. Il governo canadese vuole assicurarsi che le piattaforme multinazionali promuovano musica e storie locali. (Fonte Reuters)