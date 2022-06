Dl Siccità. Paolo Capone, Leader UGL: “Governo intervenga per affrontare crisi idrica”

“Come sindacato UGL, rilanciamo l’appello del Presidente Draghi all’unità della maggioranza al fine di accelerare l’avvio delle riforme indispensabili per il Paese e scongiurare il pericolo recessione. Le divisioni all’interno del Movimento Cinque Stelle non devono rallentare l’azione dell’Esecutivo. L’allarme caro bollette e l’aumento dei prezzi dei carburanti richiedono misure immediate a sostegno di famiglie e imprese.

Preoccupa, inoltre, l’emergenza siccità, un fenomeno che minaccia i raccolti con ripercussioni potenzialmente devastanti sull’ambiente e sull’occupazione. Il Governo intervenga prontamente con misure volte ad affrontare la crisi idrica e a garantire la conservazione e la distribuzione dell’acqua ai cittadini, all’industria e all’agricoltura”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’emergenza siccità.