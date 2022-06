INPS. 4/7 Inizia concorso per 1858 posti consulente protezione sociali

(DIRE) Roma, 22 Giu. – Continua la stagione dei concorsi all’INPS dopo l’approvazione dell’ultimo piano assunzionale e l’assunzione di 372 funzionari informatici che hanno preso servizio pochi giorni fa. Nel prossimo mese di luglio i candidati che hanno fatto domanda per il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1” saranno impegnati nelle prove preselettive e nelle prove scritte. Con lo scorrimento della graduatoria è presumibile che l’Istituto arrivi a quasi 5000 assunzioni.

Le preselezioni si svolgeranno dal 4 al 12 Luglio e saranno ammessi alle prove scritte i candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte i posti messi a concorso, nonché i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione e i candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Tutte le prove saranno realizzate con l’ausilio di strumenti informatici e l’esito sarà reso immediatamente disponibile sul sito internet dell’INPS all’indirizzo www.inps.it. All’esito delle prove scritte prenderà avvio la prova orale, di cui si prevede la conclusione entro l’anno in corso. L’Istituto dispone già delle autorizzazioni ad assumere, oltre ai 1858 vincitori, ulteriori 2224 idonei per un totale di 4082 unità cui, a breve, si aggiungeranno ulteriori 719 unità, per un totale complessivo di 4801 consulenti della protezione sociale. I nuovi assunti saranno chiamati a prestare la loro attività in un Istituto moderno, profondamente impegnato nella trasformazione digitale e nella creazione di valore per il benessere dei cittadini. (Vid/ Dire) 11:15 22-06-22