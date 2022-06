Ucraina. Guerra ha rafforzato anche il sostegno all’UE anche in Italia

(DIRE) Bruxelles, 22 Giu. – Ad Aprile e Maggio 2022 Il 49% dei cittadini italiani ha affermato di avere un’immagine positiva dell’appartenenza all’Unione Europea dopo lo scoppio della guerra, con un aumento del 3% rispetto all’ultimo sondaggio condotto alla fine del 2021. È quanto emerge dai risultati dell’ultimo sondaggio Eurobarometro del Parlamento europeo che indica un indice di gradimento medio nell’UE del 65%, il più alto registrato nel 2007, quando era del 58%.

Rispetto alla media dei cittadini europei, il 43% degli italiani considera il mantenimento del livello dei prezzi una priorità rispetto alla difesa dei valori alla luce dell’aggressione Russa in Ucraina. Tale necessità è prioritaria solo per il 39% in media nell’Ue, dove il 59% dei cittadini ritiene più fondamentale la difesa dei valori rispetto al controllo del costo della vita aumentato con la crisi Ucraina (questo aspetto deve essere prioritario solo per il 55% dei cittadini italiani). (Pis/ Dire) 13:05 22-06-22