USA, primo sì bipartisan su stretta alle armi al Senato

10:00 – 64 sì e 34 no, ecco il verdetto del Senato al voto procedurale per la legge sulla stretta alle armi, a seguito della strage di Uvalde e Buffalo. Se approvata, la legge vieterà l’acquisto ed il possesso di armi per i minori di 21 anni, fornirà fondi per la salute mentale e la sicurezza delle scuole. Infine, la legge fornirà incentivi agli stati che adotteranno le red flag laws, leggi che consentono di togliere le armi alle persone segnalate come pericolose.

Il leader democratico al Senato, Chuck Summer, ha annunciato gli obiettivi della legge: “Questa legge sulla sicurezza delle armi è un progresso e salverà vite. Se da un lato non è tutto quello che vogliamo, dall’altro questa legge è urgentemente necessaria“. Il provvedimento potrebbe essere approvato dal Congresso entro il 4 Luglio, prima della pausa estiva. (Fonte Il Sole 24 Ore)