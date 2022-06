Covid. Da EMA via libera a vaccino francese Valneva

Indicato per persone dai 18 ai 50 anni di età

(DIRE) Roma, 23 giu. – L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha dato il via libera all’autorizzazione all’immissione in commercio per il vaccino anti Covid-19 Valneva per l’uso nella vaccinazione primaria di persone dai 18 ai 50 anni di età.

Sesto raccomandato nell’UE per la protezione contro il Covid-19, il vaccino della società biotecnologica francese contiene particelle intere inattivate del ceppo originale di Sars-CoV-2 che non possono causare malattie.

L’EMA rende noto che “esistono dati limitati sull’immunogenicità del vaccino Covid-19 Valneva rispetto a varianti preoccupanti, comprese le sottovarianti Omicron che sono attualmente i ceppi dominanti in molti paesi dell’UE”.

Tra gli effetti collaterali osservati, generalmente lievi e che si sono risolti entro un paio di giorni dalla vaccinazione, i più comuni sono stati dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore muscolare, nausea o vomito.

Sulla base delle prove disponibili, il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’EMA ha concluso che i benefici del vaccino Valneva superano i suoi rischi. La sicurezza e l’efficacia del vaccino continueranno ad essere monitorate. (Fde/ Dire) 16:58 23-06-22